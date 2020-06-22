Страховые полисы можно будет получать в постаматах

Страховщики пытаются перевести полисы клиентов в электронный формат и сократить присутствие людей в офисах. Для этого некоторые страховые организации разрабатывают вариант выдачи полисов в постаматах.

Как пишут «Известия», в ближайшее время в России запустится пилотный проект по доставке полисов при помощи постаматов.

Сервис уже работает в компании «АльфаСтрахование», еще две крупные организации рассматривают эту возможность.

Как пишет газета, в целом страховщикам неудобно работать с бумажными оригиналами документов, но по закону они пока не могут это изменить. Впрочем, аналитики уверены, что еще буквально несколько лет — и доля электронных договоров дойдет до 90%.

При этом в «АльфаСтрахование» будут отправлять своим клиентам бумаги в почтаматы, расположенные в супермаркетах «Пятерочка» или «Перекресток».

«Эксперимент начнется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так как именно там полисы международного автогражданского страхования — „Зеленые карты“ — покупают чаще всего», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Госдуме и крупных страховых компаниях опровергли возможность скидок по ОСАГО для водителей, которые не пользовались машинами в период самоизоляции. Из-за действующего законодательства это невозможно. Бонусы можно получить только при пролонгации полисов каско. Правда, только по желанию страховых компаний.