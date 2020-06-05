Скидок и бонусов из-за пандемии не будет. Цена на ОСАГО останется прежней, хоть аварий и стало меньше

В Госдуме и крупных страховых компаниях опровергли возможность скидок по ОСАГО для водителей, которые не пользовались машинами в период самоизоляции. Из-за действующего законодательства это невозможно. Бонусы можно получить только при пролонгации полисов каско. Правда, только по желанию страховых компаний.

Не пользовавшимся во время самоизоляции машинами водителям при пролонгации полисов могут предоставить скидки по каско и ОСАГО, сообщили «Известия». По словам главы аналитического департамента AMarkets Артема Деева, удешевление ОСАГО в зависимости от авто может составить 5–15%. Представитель информационно-аналитического агентства «Альпари» Анна Бодрова не исключила, что скидка может достигнуть 20%. Аналитик «Финама» Алексей Коренев тоже считает, что в борьбе за клиентов страховщики могут снижать цены полисов.

Из-за простоя транспорта ряд американских и британских страховщиков возвращает водителям часть уплаченных за полисы средств. В России, пояснили в пресс-службе Центробанка, это невозможно. Однако безаварийное вождение можно зачесть при перезаключении или пролонгации договора.

Невозможно по закону

Как бы страховщики того ни хотели, они не смогут предоставить автовладельцам скидки по ОСАГО, заявил «360» исполнительный директор Российского союз автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Стоимость полиса, пояснил он, рассчитывается исходя из базового тарифа и коэффициентов бонус-малус.

Если во время страхового периода водитель не становится виновником ДТП, то ОСАГО обходится ему дешевле. Предоставление дополнительных скидок по обязательному автострахованию не предусмотрено законодательством.

«На стоимость ОСАГО влияют два фактора. Не только частота аварий, но и стоимость убытка, тяжесть убытка и прочее. Единственный способ у страховой компании правильно поставить тариф (почему сейчас и приняты изменения, с 24 августа) — это поставить в индивидуальный тариф базовую ставку. Исходя из особенностей того, как он эксплуатировал транспортное средство», — пояснил Уфимцев.

Тариф по индивидуалке

Принятые поправки, рассказал «360» депутат Вячеслав Лысаков, позволят страховщикам свободнее варьировать стоимость ОСАГО. В одном из пунктов в качестве условий для снижения тарифа парламентарии указали «другие причины». То есть при желании страховщики смогут удешевлять полисы для аккуратных водителей. Однако депутат уверен, что страховщики будут пользоваться только повышающими стоимость факторами.

«Сейчас они откровенно говорят, что [будут использовать] только бонус-малус, остальное все по законам рынка. В сфере страхования действует специфичный рыночный закон: что бы ни происходило, стоимость полиса растет», — сказал Лысаков.

Таким образом, скидки по полисам обязательного автострахования не сделают никому, вне зависимости от того, пользовался водитель машиной во время самоизоляции или нет. Правило «чем меньше рейсов, тем ниже тариф» действует только для перевозчиков — юридических лиц. Физлицам компенсация за неиспользованный срок положена только при досрочном расторжении ОСАГО, подчеркнул Уфимцев. А вот по каско скидки или бонусы возможны на усмотрение страховщиков.

Что говорят о скидках компании

Скидки по ОСАГО невозможны из-за действующего законодательства, подтвердили «360» в компании «АльфаСтрахование». По каско же безаварийные клиенты могут получить 5% от стоимости полиса в рамках акции «Каско кешбэк».

«Что касается каско, в настоящее время „АльфаСтрахование“ рассматривает возможность запуска какого-либо поощрения для клиентов в связи с действующими ограничениями на передвижение в апреле–мае», — добавили в компании.

Страховые компании не могут влиять на размер скидок за безаварийность по ОСАГО, сообщил «360» начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков. А значение коэффициента бонус-малус регулирует Центробанк.

«От него не поступало инициатив по пересмотру стоимости полисов ОСАГО с поправкой на период самоизоляции. Поэтому не стоит рассчитывать на введение дополнительных преференций в этой части. Тем более что автомобильное движение в стране никогда не прекращалось полностью, хоть и снизилось в апреле и мае относительно предыдущих месяцев», — добавил он.

Каско покрывает убытки не только от ДТП, но и от пожаров, стихийных бедствий, повреждения авто пешеходами или животными и так далее. Поэтому даже если на машине не ездят, полис все равно ее защищает, пояснил Попков. Тем не менее факт, что автомобиль не попадал в аварии в апреле и мае, в компании учтут при пролонгации полиса в виде привычной скидки за безубыточность.

В пресс-службе «Ингосстраха» «360» сообщили о запуске акции «Оставайся с нами» для аккуратных водителей. При пролонгации на год страхователи могут получить компенсацию в размере 20% от стоимости нового полиса в виде баллов программы лояльности. Принять участие в акции могут страхователи, если для них истекший договор каско являлся первичным либо с момента завершения предыдущего договора прошло более двух лет. Ключевое условие — в период действия истекшего и вновь заключенного договоров страхования по ним не было заявлено ни одного страхового случая.