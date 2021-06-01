Назван средний размер страховой пенсии в 2021 году

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии по старости в России составил 16 789 рублей. С начала года индексация страховых выплат неработающим пенсионерам составила 6,3%.

Об этом со ссылкой на Счетную палату России сообщило РИА «Новости». Ведомство подсчитало, что средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера с начала года повысился на 1 032,25 рубля до 17 535,98 рубля. В целом он увеличился на 911,58 рубля (5,7%) и составил 16 789,48 рубля.

Количество пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 миллиона человек. За год оно сократилось на 0,7%.

В документе сказано, что бюджет Пенсионного фонда за январь–март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Объемы поступивших средств в первом квартале текущего года почти по всем основным доходам меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«Наибольшее снижение приходится на поступления из федерального бюджета, страховых взносов, доходов от использования имущества и на поступления из НПФ», — уточнила Счетная палата.

В начале мая россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии. Формулу показал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Можно также воспользоваться калькулятором Госуслуги и сайтом Пенсионного фонда России.