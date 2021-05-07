Россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать пенсию

Выяснилось, что любой россиянин может самостоятельно рассчитать размер своей будущей пенсии. Для этого существует специальная формула. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на ВНИИ труда.

Формула выглядит так: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата. Рассчитать пенсию также можно с помощью портала Госуслуг и сайта Пенсионного фонда РФ.

«ИПК накапливаются на протяжении всей жизни. За каждый год — свое количество коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов за каждый год, начиная с 2021 года — 10. Такое количество коэффициентов начисляется на заработную плату, обозначенную как предельная база для конкретного года», — рассказал гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Он добавил, что также рассчитываются пособия по временной нетрудоспособности. Максимальное количество коэффициентов можно получить при высокой заработной плате.

В 2021 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 98,86 рубля, в 2022 году будет стоить 104,69 рубля, в 2023 году — 110,55 рубля, в 2024 году — 116,63 рубля, сообщило Ura.ru.

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Елена Бибикова рассказала, что у инвалидов и участников Великой Отечественной войны есть возможность получать две пенсии — по старости и инвалидности, уточнила «Газета.ru».