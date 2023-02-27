Деньги 27 февраля 2023, 05:54 Стоимость покупки долгов коллекторами в России резко упала в 2022 году «Известия»: стоимость покупки долгов коллекторами резко упала в 2022 году РИА «Новости»

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Стоимость продажи просроченных долгов заемщиков банков в 2022 году коллекторским агентствам сократилась на 40%, а в секторе микрофинансирования падение цен составило 45%, что подтверждается данными Клуба покупателей и продавцов СРО НАПКА. Об этом написали «Известия».

Речь идет о переуступке прав требования по задолженности. В минувшие годы показатели быстро росли в обоих сегментах. Например, в 2021 году стоимость продажи долгов банками выросла на 133% по отношению к 2021 году. Рост также был зафиксирован в год пандемии коронавируса.

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По словам управляющего директора «Первого коллекторского бюро» Павла Михмеля, в минувшем году многие коллекторы приостановили скупку долгов. На этом фоне продавцам долгов пришлось снизить цену.

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Ранее сообщалось, что Центробанк разработал законопроект, который позволит россиянам запретить оформлять кредиты и займы через личный кабинет на портале «Госуслуги». Такая мера позволит защититься от мошенников, незаконно оформляющих кредиты. Документ планируют внести на рассмотрение депутатов нижней палаты парламента.