Эксклюзив 24 января 2023, 13:54 «Снимет долю риска». Насколько действенен будет самозапрет на кредиты? Эксперт по экономике Сенков: самозапрет на кредиты обезопасит от мошенников РИА «Новости»

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Центробанк подготовил проект закона, который позволит россиянам запретить самому себе оформлять кредиты и займы через личный кабинет на Госуслугах. Инициативу уже одобрили на рынке. Осталось внести документ в Госдуму. Насколько полезна такая функция «360» рассказал заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Сенков.

По мнению эксперта, эта неплохая инициатива, которая позволит обезопасить себя от действий мошенников. Сенков рассказал, что не раз лично сталкивался со звонками от якобы государственных услуг. При этом оттуда никто звонить не может и не будет. Это уже мошеннические действия, подчеркнул эксперт.

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«Любой рычаг, который позволит обычным людям снять определенную долю риска, рассматривается нами как положительный. Несмотря на то, что опция запретить себе взять кредит звучит смешно, она позволит обезопасить себя от мошенников», — подчеркнул Сенков.

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По мнению эксперта, если даже злоумышленнику каким-то образом удалось оформить кредит под чужим именем, то пострадавшему будет легче доказать на суде свою непричастность, потому что у него на Госуслугах стоит самозапрет.

Сенков добавил, что государство все-таки не справляется с мошенниками, которые с каждым разом находят новые пути к взлому персональных данных пользователей, поэтому необходимы подобные опции, чтобы страховать возможные риски.

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