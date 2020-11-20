Стоимость нефти Brent превысила 44 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 44 доллара за баррель, пишет ИА RNS со ссылкой на данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
По словам специалистов, в пятницу, 20 ноября, в 9:48 по московскому времени цена на январские фьючерсы на Brent составила 44,2 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе увеличилась до 41,85 доллара за баррель.
Ранее Центробанк рассказал о состоянии объемов международных резервов России. В настоящий момент этот показатель составляет 583,9 миллиарда долларов.