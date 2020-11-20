Стоимость нефти Brent превысила 44 доллара за баррель

По словам специалистов, в пятницу, 20 ноября, в 9:48 по московскому времени цена на январские фьючерсы на Brent составила 44,2 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе увеличилась до 41,85 доллара за баррель.

Ранее Центробанк рассказал о состоянии объемов международных резервов России. В настоящий момент этот показатель составляет 583,9 миллиарда долларов.