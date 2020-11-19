ЦБ назвал объемы международных резервов России
Центробанк рассказал о состоянии объемов международных резервов России. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные сайта регулятора.
Согласно им, сейчас этот показатель составляет 583,9 миллиарда долларов. На неделю они уменьшились на 3,7 миллиарда долларов.
«Международные резервы по состоянию на 13 ноября составили 583,9 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 3,7 миллиарда долларов», — говорится в сообщении;
Уточняется, что это произошло из-за снижения цены на золото.