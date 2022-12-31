Интересное 31 декабря 2022, 14:42 Индекс «бутербродекса» снизился перед Новым годом Стоимость кофе с бутербродом в России снизилась во второй половине декабря freepik

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Во второй половине декабря снизился индекс «бутербродекса» — стоимости кофе с бутербродом, сообщило РИА «Новости». Журналисты агентства отметили, что перед Новым годом в России подешевели растворимый кофе и сахар.

Индекс «бутербродекса» — это показатель, который формируется из цен на ряд товаров, которые россияне покупают на завтрак. Речь идет о растворимом кофе, белом хлебе, ветчине, сливочном масле, сахаре, сыре и огурцах. Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» предоставляют изданию данные об изменении стоимости этой продуктовой корзины.

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За базовые 100 баллок индекса взяли цены в период с 1 по 15 октября 2022 года. Во второй половине декабря огурцы, сливочное масло и сыр чуть подорожали, стоимость батона и ветчины не изменилась, а вот кофе и сахар подешевели. Такое изменение повлияло на индекс «бутербродекса» — он снизился на 1,4 пункта и составил 99,5 баллов.

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На Западе есть похожая методика расчетов — «индекс бигмака». Это финансовый индикатор, позволяющий узнать, насколько справедливо оценивают национальные валюты. Специалисты назвали рубль самой недооцененной мировой валютой согласно этому индексу.