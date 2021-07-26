Стоимость биткоина приблизилась к 40 тысячам долларов

В понедельник утром, 26 июля, стоимость биткоина торговалась на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 07:17 по московскому времени рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Последний раз на уровне ближе к 40 тысячам долларов биткоин торговался 17 июня.

На прошлой неделе президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал, что россиянам при покупке биткоинов, опасаться нечего. По его словам, если в криптовалюту вложиться в ближайшее время, то через несколько лет можно будет почувствовать положительную отдачу. Эксперт назвал биткоин самодостаточной единицей, поэтому в ближайшее время ему ничто не угрожает. До конца года цена биткоина не только поднимается, но и превысит трехзначную отметку, спрогнозировал Юрий Припачкин. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы вложиться.