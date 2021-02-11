Стоимость биткоина достигла очередного исторического максимума

Стоимость биткоина в ходе торгов в четверг достигла максимальной отметки в 48 399 долларов. Это стало новым историческим рекордом для самой популярной криптовалюты в мире.

Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 18:50 по московскому времени средняя стоимость биткоина на биржах составила $48 001,71. Таким образом, курс криптовалюты вырос на 5,86% после того, как днем ранее снижался на 9%.

Своей прежней рекордной отметки в 48142 доллара биткойн достиг ранее во вторник. После этого два дня подряд криптовалюта падала в цене, однако к вечеру четверга все потери были отыграны, и биткоин установил новый рекорд, сообщило РИА «Новости».

Эксперт в области блокчейна и криптовалют Михаил Худокормов ранее в беседе «360» заявил, что биткоин еще не достиг своих максимально возможных значений. По его прогнозу, стоимость криптовалюты может вырасти до 60 тысяч долларов.

Биткоин начал стремительно расти в начале недели после того, как американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla инвестировала в криптовалюту 1,5 миллиарда долларов.