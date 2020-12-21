Стоимость биткоина обновила исторический рекорд, превысив в $24 тысяч

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина 20 декабря выросла на 1,58% достигнув нового максимума в 24 161,25 доллара за единицу.

Об этом сообщается на портале CoinMarketCap. Капитализация валюты достигла 448 765 654 105 долларов, на долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют. Предыдущий рекорд биткоин поставил 17 декабря. Его стоимость превысила 23 тысячи долларов за штуку. Эксперты считают, что рекордный рост стоимости вызван движением финансовых потоков, характерных для конца года. По их мнению, вскоре начнется корректировка стоимости биткоина.