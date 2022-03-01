Ставки Сбербанка и ВТБ по потребкредитам выросли почти до 30% годовых

В Сбербанке заявили о повышении ставок по потребительским кредитам. Их стоимость выросла с 12,9-21,7% до 21,9-29,9%, сообщило РИА «Новости». Потребкредиты стали существенно дороже и у ВТБ: ставка по ним выросла с 5,9-13,8% до 15,9-29,9%.

У Сбербанка раньше ставку по потребительским ссудам рассчитывали в зависимости от суммы кредитования и срока, на который ее выдавали. Теперь банк убрал разбивку по срокам и оставил одинаковые ставки для всех сумм.

Ранее в Сбербанке предупредили о повышении ипотечных ставок с 1 марта после экстренного повышения ключевой ставки ЦБ. Минимальный процент ипотеки на строящееся и готовое жилье составит 18,6%. Ставки по программам господдержки остались прежними.

У ВТБ с 28 февраля минимальные проценты по кредиту на новостройки и готовое жилье возросли до 15,3%.

В Центробанке 28 февраля сообщили об экстренном увеличении ключевой ставки до 20% годовых, подняв ее на 10,5 процентного пункта. До 30 июня регулятор для поддержки банков на фоне санкций приостановил действие ограничений на полную стоимость потребительского кредита. Эксперты посоветовали россиянам на время приостановить активность на рынке.