Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%

Сбербанк с 1 марта увеличил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Они выросли до 18,6%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%», — заявили в банке.

При этом в пресс-службе уточнили, что ставки по программам государственной поддержки не изменятся. Также останутся прежними условия выплат по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.

Клиентам Сбербанка напомнили, что они могут уменьшить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки. В этом случае первоначальный взнос должен превышать 20%, а доход необходимо подтвердить выпиской из Пенсионного фонда России (ПФР). Еще в пресс-службе отметили, что в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс анонсировала введение санкций против Сбербанка. Ограничительные меры объявят после вступления в силу нового закона о запрете на проведение безналичных расчетов между иностранными компаниями в фунтах стерлингах.