Ставки по кредитам в России вырастут после Нового года

Ставки по кредитам в российских банках начнут расти в 2022 году. Это связано с с решением ЦБ об очередном повышении ключевой ставки, но кредитные условия ужесточатся уже после праздников. Об этом в кредитных организациях рассказали РИА «Новости».

Банк России накануне поднял ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%. Это стало седьмым подряд повышением. Вслед за этим соразмерно вырастут и ставки по кредитам в банках. Зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов отметил, что произойдет это уже после новогодних праздников.

Решение ЦБ стало ожидаемым, сообщил представитель «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков. О том, что банки заранее учитывали такой сценарий, сообщил и топ-менеджер банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

ВТБ в ближайшее время намерен сохранить свои ставки на текущем уровне, заявили в банке. Однако в организации предрекли, что уже в I квартале 2022 года ставки по ипотеке в российских банках примут двузначные значения. Действующие ставки до конца 2021 года намерены сохранить и в банке «Ренессанс кредит». В МКБ пересмотром ставок также займутся после Нового года. Резких решений пока не планирует и Газпромбанк.

Ранее сообщалось, что с 2022 года не облагаемый налогом доход по банковским вкладам увеличится до 85 тысяч рублей в год.