Доход по вкладам до 85 тысяч рублей не будет облагаться налогом

Размер дохода по вкладам на сумму более миллиона рублей, который не будет облагаться налогом, с 2022 года увеличится до 85 тысяч рублей. Об этом написало РИА «Новости».

Доход по вкладам, выплаченный за год, облагается налогом в размере 13% за минусом необлагаемого процентного дохода. Последний рассчитывается по формуле как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, актуальной на 1 января, то есть на начало налогового периода. Таким образом, в связи с увеличением ставки до 8,5%, с 2022 года доход по вкладам, не облагаемый налогом, вырастет до 85 тысяч рублей.

Сейчас не облагаемый налогом процентный доход составляет 42,5 тысячи рублей, так как на 1 января 2021 года ключевая ставка была установлена на уровне 4,25%.

Экономист Михаил Беляев ранее в беседе с «360» рассказал, что увеличение ключевой ставки отразится как на кредитах для простых россиян, так и для бизнеса. Подорожают и кредиты по ипотеке. Ставки по депозитам тоже вырастут, но не намного.

Ранее сообщалось о стремительном росте числа банкротов в России.