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    18 декабря 2021, 07:49

    Доход по вкладам до 85 тысяч рублей не будет облагаться налогом

    Александр Блинов

    Размер дохода по вкладам на сумму более миллиона рублей, который не будет облагаться налогом, с 2022 года увеличится до 85 тысяч рублей. Об этом написало РИА «Новости».

    Доход по вкладам до 85 тысяч рублей не будет облагаться налогом

    Доход по вкладам, выплаченный за год, облагается налогом в размере 13% за минусом необлагаемого процентного дохода. Последний рассчитывается по формуле как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, актуальной на 1 января, то есть на начало налогового периода. Таким образом, в связи с увеличением ставки до 8,5%, с 2022 года доход по вкладам, не облагаемый налогом, вырастет до 85 тысяч рублей.

    Сейчас не облагаемый налогом процентный доход составляет 42,5 тысячи рублей, так как на 1 января 2021 года ключевая ставка была установлена на уровне 4,25%.

    Экономист Михаил Беляев ранее в беседе с «360» рассказал, что увеличение ключевой ставки отразится как на кредитах для простых россиян, так и для бизнеса. Подорожают и кредиты по ипотеке. Ставки по депозитам тоже вырастут, но не намного.

    Ранее сообщалось о стремительном росте числа банкротов в России.