Деньги 01 января 2024, 10:18 Ставки акцизов на топливо и моторные масла в России выросли на 4,9% Акцизы на бензин и дизтопливо в России выросли почти на 5% РИА «Новости»

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С 1 января 2024 года в России в плановом порядке повысили ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла на 4,9%. Соответствующие поправки внесли ранее в Налоговый кодекс, сообщил ТАСС.

Теперь акциз на бензин «Евро 5» составляет 15,048 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — 10,425 тысячи рублей за тонну. В минувшем году акцизы на эти виды горючего росли на 4%.

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По мнению экономиста Сергея Кондратьева, рост акцизов не приведет к резкому подорожанию топлива на заправках. С ним согласился эксперт ИнфоТЭК Александр Фролов. При этом он сослался на котировки на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, которые находятся на низком уровне.

В случае, если они не начнут повышаться, то и роста розничных цен на бензин ждать не стоит, пояснил Фролов. Однако с дизельным топливом ситуация обстоит иначе — оно дорого стоит на бирже. Эксперт не исключил, что рост акцизов может повлиять на конечную стоимость дизтоплива для потребителя.

В ноябре в России почти на 15% упали оптовые цены на бензин. Это объяснялось снижением спроса, увеличением производства и введением эмбарго.