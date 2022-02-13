Стало известно, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

Большинство россиян хранят свои деньги в банке в рублях — это более 90% вкладов. Но некоторые продолжают держать свои сбережения в долларах, евро и некоторых других валютах. Это показал опрос банков, проведенный РИА «Новости».

Руководитель бизнеса депозитов банка «Санкт-Петербург» Наталья Матвеева пояснила, что большинство людей предпочитают рубли, так как именно в этой валюте выплачиваются зарплаты гражданам России и все расчеты на территории страны ведутся в рублях.

«Если клиент переводит средства в иностранную валюту, то затем, чтобы осуществить сделку, необходимо проводить повторную конвертацию», — объяснила эксперт.

По ее данным, в банке 85,5% массовых клиентов хранят деньги в рублях, 5,5% — в рублях и валюте, 9% — только в валюте.

Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков пояснил, что на депозиты в валюте приходится меньшая доля вкладов, так как по ним небольшая процентная ставка, а также есть ограничение на использование валюты в повседневных целях, в отличие от рублей.

Более 90% депозитов клиентов приходятся на рубли в банках ПСБ — там 94% клиентов открыли вклады в рублях, МКБ и «Дом.РФ» — более 90% вкладов, «Ренессанс Кредит» — 98%.

Кроме того, более 90% вкладов приходится на рубли в банках «Хоум Кредит» (около 98%), АТБ (от 95%), «Ак-Барс» (93%). Преобладают рублевые вклады и в других банках — «Санкт-Петербург» (85,5%), «Открытие» (от 85%), Новикомбанк (66,5%), а также в ВТБ, МТС банке и банке «Зенит».

В то же время многие премиальные клиенты хранят свои сбережения и в валюте, и в рублях. В банке «Зенит» соотношение рублевых и валютных вкладов — 70% к 30%, в МТС банке — 80% к 20%. А в банке «Санкт-Петербург» 71% премиальных клиентов хранят вклады в рублях, 11% — в валюте, 18% — и в рублях, и в валюте.

Если рассматривать валютные вклады, то, помимо евро и доллара, россияне имеют сбережения в английских фунтах, китайских юанях, швейцарских франках, австралийских долларах и других валютах.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал, у какой мировой валюты наибольший потенциал роста. По мнению эксперта, на текущий момент самые сильные позиции среди мировых валют сохраняются за американским долларом и швейцарским франком.