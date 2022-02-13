Эксперт рассказал, у какой мировой валюты наибольший потенциал роста

На текущий момент самые сильные позиции среди мировых валют сохраняются за американским долларом и швейцарским франком. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» выразил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

По словам эксперта, играют роль лидерские позиции американской экономики на мировом рынке. Также сказывается и прогнозируемый рост ключевой ставки ФРС США.

«Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара», — пояснил собеседник агентства.

Владимир Григорьев также отметил, что ожидается сохранение стабильности швейцарского франка. Все дело в том, что в Швейцарии высокая социально-экономическая стабильность, также страна играет уникальную роль на мировом финансовом рынке.

Эксперт считает евро менее привлекательной валютой. Например, потому, что ее используют сразу несколько стран. Что касается японской йены и британского фунта, то в этих валютах на текущий момент не нужно ждать прорывов. Юань может продемонстрировать рост только в случае расширении китайской экономики, считает Григорьев.