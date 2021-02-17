Стало известно, сколько денег украли телефонные мошенники за полгода

За последние полгода телефонным мошенникам удалось украсть у россиян более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, против преступников были заведены уголовные дела, предусмотренные статьями «Мошенничество» и «Мошенничество с использованием электронных схем платежа», сообщил «Взгляд».

Волк призвала людей был более бдительными и не сообщать реквизиты своей карты в телефонном разговоре. Если же поступил подобный звонок, необходимо перезванивать по официальным номерам банка.

Ранее эксперты посоветовали все же блокировать карту после звонка мошенников, даже если деньги не удалось украсть.