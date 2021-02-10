Эксперты рассказали, когда нужно блокировать карту после звонка мошенников

Пользователю стоит задуматься о блокировке банковской картой после разговора мошенников даже в том случае, если он не сообщал личные данные. Сообщение с кодом подтверждения на списание денег, пришедшее до звонка, должно встревожить любого.

Эксперты в беседе с РИА «Новости» отметили, что после такого сообщения нужно сразу блокировать карту.

«Если вы получили смс на списывание денег и вам звонят мошенники для получения одноразового кода подтверждения, в таком случае сразу необходимо блокировать карту, так как, скорее всего, злоумышленники узнали информацию по карте — номер, CVV и прочее», — отметил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Если клиент сам рассказал данные карты мошеннику по телефону, нужно оперативно связаться с банком по номеру, указанному на банковской карте или официальном сайте, сообщить о звонке или сообщении, а также продиктовать номер телефона злоумышленников. Затем следует сменить пароли в мобильном приложении банка на всех устройствах. Об этом рассказал агентству специалист по информбезопасности Group-IB Сергей Золотухин.

С коллегами согласен ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он считает, что при малейшем подозрении на мошенничество карту лучше заблокировать.

«В основном для совершения операции помимо данных банковской карты действительно необходимы CVV и одноразовый пароль. Однако бывают ситуации, когда в онлайн-магазинах код дополнительно не запрашивают. Также существуют схемы, позволяющие узнать CVV с помощью перебора. Именно поэтому даже при малейшем подозрении на мошенничество, лучше карту заблокировать», — добавил он.

Эксперты советуют завести отдельную виртуальную карту для покупок в сети и повседневных трат, переводить на нее минимальное количество денег и ввести месячный денежный лимит на покупки.