Стало известно, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы

Поступающий в настоящее время в Европу российский газ в случае эмбарго со стороны ЕС может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион. Для этого требуется развить экспортную инфраструктуру. Такое мнение высказал РИА «Новости» консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры — строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», — сказал он.

Аналитик также добавил, что переориентация российских поставок в Азию обусловлена не только стемлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из России, но и факторами рынка. В частности, по прогнозам, до 2025 года более чем половина роста мирового спроса на газ придется на страны Азии. Лидерами здесь являются Китай и Индия.

По словам Тимонина, в 2025 году потребление газа в АТР увеличится на 160 миллиардов кубометров по сравнению с текущим уровнем. Эксперт подчеркнул, что активные работы о прокладке газопровода «Сила Сибири» заняли пять лет. Столько же строятся и крупнотоннажные заводы по сжижению газа.

«Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», — резюмировал аналитик.

Ранее глава австрийской нефтяной компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к отказу от поставок газа из России. Он убежден, что запрет сильно скажется на промышленности и экономике. Домашние хозяйства потребляют около 20% газа в год, при производстве энергии затрачивается еще около 35%, на нужды промышленности идет порядка 40%. Сохранить экономическую активность, отказавшись от российского газа, будет не так просто.