Деньги 25 декабря 2023, 03:42 Стало известно, кому повысят зарплату в новом году Декан НИУ ВШЭ Виноградов: учителям и врачам повысят зарплату почти на 10% РИА «Новости»

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В следующем году бюджетникам проиндексируют зарплаты. Тем, кто работает в сферах соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки, повысят заработные платы уже с 1 января на 9,8%. Об этом декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Остальным работникам бюджетной сферы зарплаты повысят с 1 октября на 4,5%. А вот чиновников повышение ждет не раньше 1 января 2025 года. Исключения составляют силовики и военные.

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Эксперт напомнил, что по закону частные компании также обязаны индексировать зарплаты сотрудников. Но работодатель сам выбирает уровень и срок индексации.

Ранее стало известно, что россиян ждет новое повышение цен на продукты. Производители и поставщики сообщили магазинам, что проведут индексацию отпускной стоимости большого спектра товаров — она составит от 5% до 22%. Ожидается, что молочная продукция подорожает на 5%, соки — на 16%, а кондитерские изделия — на 8%. Больше всего подорожает рис от «Агроимпорта» — на 22%.