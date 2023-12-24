Общество 24 декабря 2023, 21:15 Подорожавшая логистика ударила по продуктам. Что будет с ценами в магазинах в 2024 году Аналитик Борисова: снижение пошлин на экспорт и ставки кредитов сдержат цены РИА «Новости»

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Россияне не успели отойти от резкого взлета цен куриные яйца, как магазины приготовили новые ценники для других продуктов питания. Производители и поставщики сообщили ретейлерам, что проведут индексацию отпускной стоимости большого спектра товаров — она прибавит от пяти до 22%. Что именно подорожает и какие шаги предпримут власти и бизнес, выяснил «360».

Продукты пойдут в рост

О подготовке производителей продуктов питания и логистических компаний поднять отпускные цены для торговых сетей сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо, которые получили крупные торговые сети.

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По данным журналистов, молочная продукция компании «Вимм-Билль-Данн» вырастет в цене на 4,9%, а соки — на 16,1%. Также на индексацию отпускной цены на 5% решился производитель йогуртов Ehrmann. Компания Nestle объявила о повышении стоимости кофе и кондитерских изделий на 15 и 8%. Самое крупный рост оптовой цены коснется риса от «Агроимпорта» — 22%.

Свое решение производители объяснили ростом затрат на логистику. С начал года перевозка товаров внутри страны выросла более чем в два раза.

Информацию подтвердил руководитель отдела внутрироссийских наземных перевозок Noytech Supply Chain Solution Али Габидулин. В качестве примера он привел проезд стандартной фуры между Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, средний тариф сегодня составляет от 70 до 100 тысяч рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Представители логистического рынка заявили о дефиците сотрудников. Тем, кто еще остался на рабочих местах, вдвое увеличили зарплаты. Кроме того, подорожали запчасти для ремонта машин и увеличилась стоимость аренды складов.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев успокоил покупателей: резкого взлета цен не произойдет. По его словам, пересмотр оптовых тарифов ретейлеры переносят на ценники в магазинах постепенно.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства заявили, что держат ситуацию на контроле. Там отметили, что цены на экспортные продукты питания зависят от изменения курса валют.

Кроме основных продуктов, рост цен коснется и алкоголя. Министерство финансов выступило за индексацию минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 1 января 2024 года. В ведомстве объяснили решение уровнем инфляции, ростом акцизов и расходами на производство.

Акцизы на вино и шампанское, начиная с мая 2024 года, увеличатся с 45 до 141 рубля за литр. Для экспорта алкоголя из недружественных стран сохранят экспортные пошлины в размере 20%.

РИА «Новости»

Шаги для регулирования

Регулировать рост цен можно только снижением ставок на кредиты для бизнеса и таможенных пошлин для экспортных товаров из других стран. Об этом в беседе с «360» заявила эксперт в области экономики и основатель консалтингового агентства «ОМ» Ольга Борисова.

Она подчеркнула, что ожидает повышения цен, но есть целый ряд мер, которые правительство и Центробанк могут принять, чтобы взять ситуацию под контроль. Прежде всего нужно решить вопрос с перевозками, потому что на них приходится основная доля затрат производителей.

Если международной логистике получилось снизить ставки благодаря Таможенному союзу и налаживанию взаимодействия между Россией и дружественными странам, то внутренняя логистика нуждается в помощи — как и ретейл и производители. Ольга Борисова основатель консалтингового агентства «ОМ»

Эксперт пояснила, что парки машин перевозчиков и производственные линии изготовителей требуют ремонта.

«Запчасти под текущие линии очень дорогие, так как за последние десятилетия все старались покупать в странах ЕС: для соблюдения более высокого качества сервиса и продукции. Все это требует постоянных обновлений», — отметила она.

РИА «Новости»

Борисова добавила, что даже машинное масло сегодня доставят из-за границы за увеличенные сроки, что увеличит его стоимость. Но если производители могут взять эти расходы на себя, снизив маржинальность, то у перевозчиков такой возможности нет.

По структуре рынка у логистических компаний нет запаса прочности. Зачастую у логистов даже нет подушки безопасности, так как это сфера услуг и оплаты по факту доставки. При этом необходимо и зарплаты выплатить выше, и запчасти приобрести. Ольга Борисова

Эксперт отметила, что верит в возможности правительства решить проблемы с запчастями для большегрузов транспортных компаний.

«Оптимально, конечно, использовать свои. При этом разрабатывать аналоги существующих — для снижения издержек в коротком периоде. Первый вариант займет от пяти до семи лет лет, второй можно внедрить за два-три года. Это долго и дорого при текущей динамике ключевой ставки», — пояснила Борисова.

Она не исключила, что возможны решения, которые разработают в рамках Таможенного союза. Также можно рассчитывать на то, что в России наберут силы талантливые инженеры.