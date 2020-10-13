Стало известно, какая индексация пенсий будет для работающих пенсионеров

В ведомстве уточнили, что индексация пенсий нужна для того, чтобы компенсировать рост цен в магазинах в результате инфляции. В следующем году ожидается инфляция в районе 4%. При этом с 1 января 2021 года размер индексации пенсий вырастет на 6,3%.

Эксперт по работе с НПФ Дмитрий Александров назвал логичным то, что некоторые пенсионеры продолжают работать.

«Мы живем в реальном мире и прекрасно понимаем, что высококвалифицированного специалиста, особенно по рабочим специальностям, среди молодежи найти не так просто. У современных ребят нет рьяного желания пойти и встать за станок», — пояснил он.

Поможет ли эта инициатива «вывести из тени» пенсионеров, которые работают, он не смогу ответить.

Ранее представители партии «Единая Россия» предложили вернуть индексацию ежемесячных выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, этот вопрос обсуждался с Пенсионным фондом России (ПФР) и Министерством труда.