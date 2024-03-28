Деньги 28 марта 2024, 02:42 Россиянам рассказали, кому резко повысят пенсии с 1 апреля Аналитик Ляшок: некоторым россиянам с 1 апреля увеличат пенсии на 7,5% Freepik

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С 1 апреля в России повысят на 7,5% социальные пенсии. Об этом рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С 1 апреля этого года на 7,5% будут проиндексированы социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны», — сказал Ляшок.

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Кроме того, выплаты увеличат военным и добровольцам, которые приобрели инвалидность на службе, а также пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Эксперт рассказал, что социальные пенсии в России получают около 3,4 миллиона человек. Это относительно небольшое число. Страховые пенсии полагаются приблизительно 38 миллионам человек. Эту категорию выплат уже проиндексировали в январе — на те же 7,5%.

Ранее президент России Владимир Путин призвал органы прокуратуры добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий по всей стране.