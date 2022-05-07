Стало известно, как сильно подешевели смартфоны и ноутбуки в России

В российских онлайн-магазинах цены на самые популярные модели смартфонов и ноутбуков в апреле снизились в среднем на 10-20% в сравнении с мартом. Такие данные исследования сервиса сравения товаров и цен Price.ru привело РИА «Новости».

«Цены на электронику — смартфоны, ноутбуки, планшеты, опустились на 10-20% в апреле 2022 года по сравнению с мартом 2022 года… Эксперты пришли к такому выводу, сравнив средние цены в онлайн-магазинах на самые популярные устройства, размещенные на платформе, в феврале, марте и апреле 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, цена на саму актуальную модель iPhone — 13 ProMax 256 Gb — в апреле подешевела на 20% относительно марта и составила 121 тысячу рублей. Примерно на те же значения упала стоимость и других продуктво от Apple.

В свою очередь, смартфон Samsung Galaxy S20 FE подешевел на 19% и стал стоить в апреле 38 тысяч рублей. Флагманский Xiaomi 11 Lite 5G ТУ 128Gb снизился в цене на 26% и теперь его стоимость составляет 24,7 тысячи рублей.

Нотбуки подешевели еще заметнее. Например, в настоящее время Honor MagicBook X14 продается за 46,7 тысячи рублей — это на 42% ниже, чем в марте и на 8% дешевле, чем в феврале. Стоимость ноутбука Asus M513UA-L1179W в апреле упала на 34% и составила 61 тысячу рублей. MacBook Air 13 2020 года от Apple подешевел на 18% до уровня 110 тысяч рублей.

Росстат ранее сообщил о том, что цены на сахар в России снижаются третью неделю подряд. Также вторую неделю подряд дешевеют яйца. А вот стоимость гречки, риса и подсолнечного масла растет.