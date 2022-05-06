Росстат: в России упали цены на сахар и яйца

Росстат сообщил о том, что цены на сахар в России снижаются третью неделю подряд. Также вторую неделю подряд дешевеют яйца. А вот стоимость гречки, риса и подсолнечного масла растет. Эти данные привело РИА «Новости».

По информации ведомства, с 23 по 29 апреля цена на сахар в России в среднем снизилась на 0,9%, за две предыдущие недели — на 1,07% и 0,34%. При этом с начала года стоимость сахара выросла на 49,99%. При этом яйца за неделю подешевели на 2,45%, а с начала года по 29 апреля их стоимость снизилась на 0,51%.

Также наблюдается локальное снижение стоимости охлажденного и замороженного мяса кур — на 0,325 за неделю (с начала года подорожание составило 3,44%), а также свинины — на 0,01% (подорожала с начала года на 2,94%.

Растет стоимость подсолнечного масла (на 0,47% за неделю и на 11,13% с начала года), гречки (0,58% за неделю. 19,23% с начала года), риса (1,23% и 24,43%, соответственно), пшенной крупы (0,88% и 8,79%).

Также не прекращается рост цен на пшеничную муку (0,79% за неделю, 13,85% с начала года), черный хлеб (0,43% и 7,27%), белый хлеб (0,21% и 8,98%). Дорожают макаронные изделия (на 0,74% з неделю и на 16,93% с начала года), поваренная соль (0,72% и 23,57%) и черный чай (1,11% и 21,05%).

Ранее российские производители продуктов питания ответили на запрос Генпрокуратуры, почему не снижают цены на товары после укрепления рубля. Пищевики отметили, что курс рубля — это один из многих факторов, которые влияют на конечную стоимость продукции.