Стали известны регионы с самой высокой инфляцией

За минувший год инфляция успела сильнее всего разогнаться в пяти российских регионах. В тройке лидеров оказались Дагестан, Калмыкия и Хакасия, где она достигла двузначных значений.

В пятерку также попали Алтайский край и Севастополь. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в декабре инфляция в этих регионах достигла 10,2–11,8% в годовом выражении, сообщила газета «Известия».

В Дагестане она составила 11,82%, в Калмыкии — 11,5%, в Хакасии — 10,22%, в Алтайском крае — 10,2%, в Севастополе — 10%. Высокий уровень инфляции зафиксировали также в Ивановской (9,94%), Тамбовской (9,9%) и Курской (9,8%) областях.

В целом по России, по данным Росстата, инфляция на конец 2021 года достигла 8,39%, побив рекорд 2015 года. Сильнее всего поднялась среднегодовая стоимость свеклы. Рост составил 62%. У картофеля он составил 49%, у моркови — 48%, у белокочанной капусты — 41,1%.

Самые небольшие темпы роста цен показали Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотка. По мнению аналитика центра экономики регионов ЦСР Виктории Клещ, низкий рост цен в Ненецком АО связан с его географической удаленностью и высокой долей транспортных издержек в стоимости товаров. Это ограничивает потенциал роста цен, пояснила она.