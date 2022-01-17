Стали известны размеры декретных пособий после повышения в 2022 году

Минимальное пособие по беременности в 2022 году составит 63 932,40 рубля, а максимальное вырастет до 360 164 рублей, если роды прошли без осложнений. Об этом в своем Instagram сообщило Министерство труда.

При осложненных родах минимальный размер пособия составит 71,2 тысячи рублей, максимальный — 401,3 тысячи рублей.

При многоплодной беременности минимальный размер пособия — 88 592,04 рубля, а максимальная сумма — 499 084,40 рубля.

Если общий трудовой стаж женщины не превышает шести календарных месяцев, то пособие будет выплачено по размеру МРОТ региона, но не менее 13 890 рублей.

В тех районах, где учитываются местные повышающие коэффициенты к заработной плате, будет выплачен МРОТ с учетом коэффициентов.

Ранее финансист Владимир Брагин рассказал россиянам, что ставки по банковским вкладам будут расти в 2022 году.