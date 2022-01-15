Россиянам рассказали, как изменятся ставки по вкладам в 2022 году

Ключевая ставка в России продолжит расти. Такое мнение высказал агентству «Прайм» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По его мнению, после ужесточения Банком России денежно-кредитной политики и увеличения ключевой ставки сигнал на продолжение тренда дала глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом Брагин полагает, что ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ставка Цетробанка. Что касается кредитных ставок, то они будут увеличиваться приблизительно так же, как и по депозитам, полагает эксперт.

Кроме того, Брагин полагает, что если ситуация с инфляцией в стране стабилизируется, вероятность снижения ставок по вкладам и кредитам будет весьма высока.

Ранее старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин объяснил, какие вложения не дадут потерять свои деньги. По его мнению, при долгосрочном планировании можно положиться на доллар, золото и недвижимость, если нужно вложить средства. Также аналитик отметил, что безопасно вкладывать деньги в долгие депозиты с высокой ставкой в ведущих банках.