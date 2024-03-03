Деньги 03 марта 2024, 02:00 Стала известна общая сумма на реализацию послания Путина РИА «Новости»: Путин в послании дал поручения суммарно на 17 трлн рублей РИА «Новости»

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На исполнение поручений президента Владимира Путина, которые прозвучали в ходе послания Федеральному собранию, потребуется 17 триллионов рублей. Такие расчеты сделало РИА «Новости».

Речь идет о реализации проектов до 2030 года в социальной сфере, ЖКХ и инфраструктуре. Больше всего денег потребует модернизация коммунальной инфраструктуры — 4,5 триллиона рублей.

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Затраты на реализацию поручений Путина в социальной сфере составят 3,3 триллиона рублей. На продление материнского капитала до 2030 года понадобится 2,3 триллиона рублей. Стоимость продления «семейной ипотеки» оценили в 500 миллиардов рублей при сохранении основных базовых параметров.

На строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения выделят один триллион рублей на ближайшие шесть лет. При этом 400 миллиардов понадобятся на капитальные ремонт детских садов и школ, а также на строительство студенческих городков.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин озвучил новые нацпроекты. Также он отметил, что МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей.