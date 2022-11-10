Деньги 10 ноября 2022, 10:59 Стала известна чистая прибыль Сбербанка с начала 2022 года Греф: чистая прибыль Сбербанка за 10 месяцев 2022 года превысила 50 миллиардов рублей

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Чистая прибыль Сбербанка за первые 10 месяцев 2022 года превысила 50 миллиардов рублей. Об этом на форуме Finopolis сообщил глава правления финансовой организации Герман Греф, написал ТАСС.

«Бизнес демонстрирует хороший рост. Всего с начала года корпоративный портфель возрос на 11,9%. Розничный подрос до 9%», — сказал он.

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Греф отметил, что банку удалось полностью стабилизировать качества кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности по кредитам физической и юридических лиц в итоге оказалась ниже уровня конца 2021 года, до 2,2%.

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Также глава Сбербанка добавил, что вернется практика публикации финансовой отчетности.

«Инвесторы должны иметь возможность оценить работу бизнеса по достоинству», — подчеркнул Греф.

В сентябре председатель правления сообщал, что Сбербанк отказался от использования послаблений, установленных Центробанком, писал RT. Он отмечал, что банк сформировал свои собственные резервы и предрек положительный финансовый результат во втором полугодии 2022 года.