Деньги 10 ноября 2022, 18:57 США разрешили транзакции для работы российских дипмиссий Минфин США разрешил транзакции для работы российских консульских и дипломатических миссий РИА «Новости»

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Власти США разрешили юридическим и физическим лицам проводить финансовые транзакции, необходимые для корректной работы российских консульских и дипломатических миссий. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского Министерства финансов.

«Американским лицам и компаниям и разрешено принимать участие в финансовых транзакциях, которые необходимы для функционирования официальных консульских и дипломатических миссий российского правительства», — подчеркнули в ведомстве.

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Агентство Bloomberg сообщило, что американское правительство втайне обратилось к банкам с призывом продолжить работу с некоторыми российскими предприятиями, входящими в перечень стратегических. Речь идет об «Уралкалии», «Фосагро» и «Газпроме».

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Власти США отметили, что наложенные санкционные ограничения касаются не всех секторов российской экономики. В связи с этим американский бизнес призвали продолжить сотрудничество с отечественными компаниями, не попавшими под санкции.

Кроме того, американский Минфин выступал с предложением установить предельную стоимость российской нефти на мировом рынке в 60 долларов за баррель.

Глава ведомства Джанет Йеллен отметила, что эта мера поможет поддержать международный энергетический рынок в стабильном состоянии, писало ИА Nation News.