Мир 07 ноября 2022, 23:58 Власти США тайно попросили банки страны продолжить сотрудничать с Россией — СМИ Bloomberg: власти США тайно попросили банки страны продолжить сотрудничать с Россией Unsplash

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Власти США негласно призвали американские банки продолжить работу с отдельными «стратегическими» предприятиями России. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, к американским банкам обратились Минфин и Госдеп США. Тайные запросы поступили в такие финансовые учреждения, как JPMorgan и Citigroup. Их попросили и дальше оказывать базовые услуги определенным российским компаниям, включая денежные переводы и конвертацию в доллары. Речь идет о «Газпроме», «Фосагро» и «Уралкалие».

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Как отметили в Белом доме, ограничительные меры затрагивают не всю российскую экономику. В связи с этим американские власти призывают бизнес продолжать вести дела с теми, кто не попал под санкции. Это поможет избежать глобальной экономической катастрофы, пояснили авторы статьи.

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Ранее помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что Туркмении не стоит бояться антироссийских санкций. Он пообещал властям страны получить как можно больше выгод от введения ограничительных мер.