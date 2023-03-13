Деньги 13 марта 2023, 08:00 США попыткой спасти свои банки создадут еще больше глобальных проблем — Захарова Представитель МИД России Захарова: США напечатают больше ничем не обеспеченных долларов РИА «Новости»

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Администрация президента США попытается стабилизировать обстановку после закрытия банков Silicon Valley Bank и Signature Bank выпуском валюты, чем спровоцирует еще больше проблем глобальной экономики. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила об этом в своем Telegram-канале.

После череды банкротств американские СМИ анонсировали выступление президента США Джо Байдена, который расскажет, как власти попытаются удержать банковскую систему на плаву. Мария Захарова отнеслась к будущим мерам скептически, сравнила их с использованием «бумаги и краски» и предупредила, что они вызовут лишь новые проблемы.

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«Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — написала она.

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Из-за повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы в США обанкротился калифорнийский Silicon Valley Bank, а вслед за ним власти штата Нью-Йорк из-за системных рисков решили закрыть Signature Bank.