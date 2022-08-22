США предсказали рецессию в течение года

Экономисты назвали рецессию неизбежным злом и с 45-процентной вероятностью спрогнозировали ее в ближайший год. Это показал опрос агентства Reuters.

Федеральная резервная система США сообщила, что намерена повышать ключевую ставку до тех пор, пока не удастся добиться существенного снижения инфляции. Агентство Reuters опросило экономистов, чтобы выяснить, каков риск рецессии и перспективы роста ключевой ставки.

Усредненный ответ показал, что в сентябре ключевую ставку в США повысят на полпроцента, 2,75–3,00%, к концу года — до 3,25–3,50%.

Вероятность рецессии в течение года предсказали с вероятностью 45%, двух лет — 50%. Из 48 экономистов 37 заявили, что если США войдут в рецессию в течение следующих двух лет, она будет кратковременной и неглубокой, 10 — длительной, но неглубокой, а один выступил за самый пессимистичный прогноз.

«Рецессия — это неизбежное зло и единственный способ достичь того, чего мы хотим, — когда люди не теряют все свои деньги из-за повышения цен», — заявил старший стратег Rabobank по США Филип Марей.