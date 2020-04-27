Средний вклад россиянина в банке равен 200 тыс. рублей. Но Москва «богаче» регионов в 6 раз

В России на депозитных вкладах граждан находится в среднем по 200 тысяч рублей. В последние годы россияне активно наращивали объем вкладов. Только в прошлом году физлица увеличили свои накопления на 2,1 триллиона рублей (7,3%).

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты собственного рейтинга, москвичи оказались в шесть раз богаче жителей остальных регионов.

Всего за два года россияне увеличили депозиты на пять триллионов рублей, то есть на 19,6%. ЦБ отчитался о 30,8 триллионах рублей сбережений населения, которые лежат в российских банках. В 2011 году, например, равнялась чуть больше 20 триллионов рублей.

Но разница между вкладами в разных регионах может отличаться почти в 100 раз. Москвичи держат в банке в среднем 858,7 тысячи рублей, на втором месте жители Санкт-Петербурга со средним депозитом в 440 тысяч рублей.

В топ рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области. Тут средний вклад россиян равняется от 225 до 333 тысяч рублей.

Меньше всего деньги в банке держат жители Чечни (9,4 тысячи рублей) и в Ингушетии (10 тысяч).

В марте 2020 года Госдума одобрила введение НДФЛ в 13% на проценты по банковским вкладам, превышающим миллион рублей. Исключение сделали для депозитов доходностью менее 1% годовых и счетов эскроу. Почему большинство россиян не заметят нововведения — в матриале «360».