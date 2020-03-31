Госдума одобрила налог на проценты со вкладов. Разбираемся, кому и сколько придется платить

Госдума одобрила введение НДФЛ в 13% на проценты по банковским вкладам, превышающим миллион рублей. Исключение сделали для депозитов доходностью менее 1% годовых и счетов эскроу. Но пугаться и забирать деньги из банков не стоит, уверены эксперты. Большинство россиян не заметят нововведения.

31 марта депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, устанавливающие 13-процентный налог на проценты по банковским вкладам россиян. Но речь идет только о депозитах, превышающих один миллион рублей. Долгосрочную меру стабилизации экономики предложил Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.

Ввести новый налог планируют в 2021 году. Первые уведомления о необходимости его уплаты россияне получат годом позднее. При этом если вклад открыт в какой-либо валюте, платеж пересчитают в рубли по курсу ЦБ на дату фактического получения дохода.

Исключения составят проценты по зарплатным счетам, вкладам доходностью менее 1% и счетам эскроу. Эскроу-счета изначально вводили для сделок с недвижимостью, сообщил «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Покупатели вносят туда деньги за жилье, а после оформления права собственности средства переходят продавцу.

Налогообложение по ним избыточно, поскольку при продаже недвижимости ранее минимального срока владения все равно придется платить налог. Взимание 13% со вкладов доходностью ниже 1% экономически невыгодно. Администрирование налога обойдется дороже получаемых средств.

Кому и сколько придется платить

Специалист по банковскому делу Михаил Хромов пояснил «360», что нововведение затронет примерно 60% вкладов от их общего числа. В 2019 году такую статистику приводило Агентство по страхованию вкладов. Но количество вкладчиков, которым придется платить налог, гораздо меньше. Ведь в АСВ считают каждый вклад россиянина как отдельный для возможного возмещения. А для налогообложения их будут учитывать суммарно.

«Будет считаться общий процентный доход по вкладам. Из него будут делать налоговый вычет в размере ключевой ставки, умноженной на миллион рублей. На начало этого года ключевая ставка была 6,25%. Значит, налоговый вычет будет 62,5 тысячи рублей. Если процентный доход превысит 62,5 тысячи, то разница облагается 13-процентным налогом», — пояснил Хромов.

Например, если вклад в размере двух миллионов рублей приносит 4,5% годовых, то прибыль за год составит 90 тысяч рублей. Из этой суммы нужно вычесть налоговый вычет в 62,5 тысячи рублей. А с остатка в 27,5 тысячи заплатить 13-процентный налог, то есть 3575 рублей.

Есть и другие тонкости, уточнил Антон Шабанов. Если у кого-то, к примеру, есть несколько вкладов, то под налогообложение попадет все, что свыше миллиона рублей. Поэтому пока подсчитать общую налогооблагаемую базу не по банковским договорам, а по реальной собственности каждого россиянина тяжело.

«Но, по предварительным подсчетам, это будет приносить порядка 100-120 миллиардов рублей в год в наш бюджет. Поэтому можно предположить, что это 1% от общей массы депозитов. Но по числу физических лиц пока подсчитать это нереально», — добавил Шабанов.

Без паники

После выступления президента Владимира Путина Ассоциация банков России направила письмо главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. В нем отмечалось, что предложение напугало россиян, некоторые начали закрывать вклады и снимать средства со счетов.

«Я не думаю, что все люди сразу заберут деньги. Безусловно, часть перетечет на инвестиционный рынок в ценные бумаги — акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие инструменты», — сказал Шабанов.

Изначально депозит появился как финансовый инструмент для сохранения средств от инфляции, а не их приумножения. В этом качестве он прекрасно работает, а для получения прибыли вкладчикам придется искать другие решения.

«Не думаю, что это как-то сильно испугает вкладчиков. По сути, по всем офшорным деньгам уже такое было внедрено. Может быть, кто-то больше станет вкладываться в акции или в недвижимость, но думаю, что в нынешней ситуации это принципиально ничего не изменит. Вклад все равно выглядит самым простым и надежным инструментом в кризис», — заявил «360» главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

В данной ситуации режим изоляции из-за коронавируса сыграл банкам на руку, считает Михаил Хромов. С его введением забрать деньги из банка стало сложнее. Но в целом сумма налога, которую придется платить, не столь большая.

«Вкладами от миллиона обладает ограниченное количество вкладчиков — порядка трех-пяти миллионов человек. Если не будет каких-то дополнительных обязанностей администрирования, которые могут лечь на вкладчиков, то для россиян последствия будут минимальны. Чуть меньше доход по вкладам будет, но все равно», — заключил он.