Деньги 20 февраля 2023, 17:09 Средний чек на «блинный» набор продуктов подсчитали в России «Чек индекс»: средний чек на продукты для блинов вырос до 93 рублей freepik

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Аналитики сервиса «Чек индекс» подсчитали, во сколько россиянам обойдется средний чек на «блинные» продукты. В феврале они подорожали на 7%, до 93 рублей, сообщило РИА «Новости».

Эксперты произвели расчет по традиционному рецепту для блинов. Это пол-литра молока, два яйца, 200 граммов муки, три столовые ложки подсолнечного масла, а также столовая ложка сахара и чайная ложка соли.

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Данные сравнили с аналогичным периодом за прошлый год, с 1 по 15 февраля.

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«Средний чек затрат на покупку такого „блинного“ продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 93 рубля. Это на 7% выше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в исследовании.

В Москве «блинный» набор подорожал на 5%, до 99 рублей, в Санкт-Петербурге — на 10%, до 96 рублей. Рост стоимости этих продуктов в Казани составил 9%, до 90 рублей, в Екатеринбурге — 10%, до 102 рублей. В Новосибирске средний чек на блины вырос до 103 рублей, подорожание составило 6%.

По подсчетам аналитиков, банка варенья к блинам в среднем будет стоить 148 рублей, что на 2% выше уровня прошлого года. Средняя стоимость сгущенки — 107 рублей, что также превышает прошлогодний уровень на 2%.

В заведениях общепита порция блинов в среднем будет стоить 142 рубля (на 18% выше уровня прошлого года), оладьи — за 133 рубля, что выше прошлогоднего показателя на 10%.

Ранее дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, каким начинкам для блинов лучше всего отдавать предпочтение. Отличным вариантом станут грибы, тыква и нежирный йогурт. Кроме того, такое лакомство можно начинять слабосоленой рыбой, ягодами и сухофруктами.