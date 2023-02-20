Интересное 20 февраля 2023, 14:46 Россиянам рассказали о необычных начинках для блинов Нутрициолог Оксана Ковылкина: в блины можно добавить тыкву, грибы и йогурт freepik

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Масленичная неделя в этом году проходит с 20 по 26 февраля. О том, каким начинкам для блинов лучше всего отдать свое предпочтение, рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в качестве начинок для блинов стоит использовать некалорийные продукты, богатые различными микроэлементами и витаминами. Так, отличным вариантом станут грибы, тыква и нежирный йогурт. Кроме того, такое лакомство можно начинять слабосоленой рыбой, ягодами и сухофруктами.

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Нутрициолог посоветовала обратить внимание на нежирные сорта мяса в качестве начинок – отлично подойдет курица, говядина и индейка. Кроме того, Ковылкина порекомендовала не добавлять в блины ветчину и колбасу.

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