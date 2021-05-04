Спрос на наличные резко вырос в России перед майскими праздниками

Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки, в апреле вырос на 366,9 миллиарда рублей, согласно данным ЦБ. Эксперты считают, что причинами такого спроса стала подготовка к майским праздникам и угрозы отключения от SWIFT, сообщил РБК.

Апрельский отток в наличность стал самым крупным с начала года. В январе наблюдалось сезонное изъятие и возврат средств в безнал. В феврале в наличные перевели 121,1 миллиарда рублей, а в марте 29,7 миллиарда снова ушли в безналичные средства. А показатели за минувший апрель сопоставимы с июнем прошлого года, когда в стране начали снимать коронавирусные ограничения.

Рост спроса на наличные традиционно наблюдается в России перед майскими праздниками, отметил эксперт Газпромбанка Егор Сусин. Но даже для апреля эта сумма оказалась примерно на 100 миллиардов выше, чем обычно. По мнению Сусина, это может быть связано с продлением нерабочих дней в мае.

«Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает», — указал Сусин.

Еще одной причиной мог стать внешнеполитический фактор. Речь идет о новостях, что Россию могут отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT. Такое мнение высказал эксперт «Сколково» — РЭШ Егор Кривошея.

Европарламент ранее принял резолюцию, согласно которой, Россию предлагается отключить от SWIFТ в случае «агрессии на Украине».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала в интервью RT, что сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический.