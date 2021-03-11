Специалист объяснил, каким банкоматом лучше не пользоваться

Специалист по защите денежных знаков и их проверке Татьяна Давидис объяснила, как выглядит небезопасный для денежных операций банкомат, сообщил канал «Звезда».

По словам эксперта, лучше избегать пользования банкоматами с внешними нарушениями или повреждениями. Такое устройство может быть неисправным.

«Банкомат - это устройство самообслуживания, которое дает возможность частному лицу обращаться со своими деньгами. Устройство очень удобное, но в определенных ситуациях может вызывать опасения, так как речь идет о материальных ценностях», — уточнила Давидис.

Она отметила, что современные банкоматы — довольно безопасные устройства с точки зрения приема и выдачи купюр. Сейчас в отделениях банков и магазинах стоят аппараты с большими сенсорными экранами. Вероятность сбоев в таких устройствах сводится к минимуму.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали представляться полицейскими, которые якобы обнаружили утечку данных. Как правило аферисты пытаются узнать, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, уверяя, что скоро в них начнется проверка.