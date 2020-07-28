Специалист назвал конфискованные в пользу пенсионеров доходы несоизмеримыми с расходами для выплат пенсий

Минфин предложил отдавать неподтвержденные накопления в ПФР, а Минтруд обещает рост пенсий в России. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин объяснил «360», как будет идти этот процесс.

В 2021–2024 годах, уверяют в Минтруде, индексация пенсий превысит уровень ожидаемой инфляции. Горлин заметил, что указанные параметры индексации страховых пенсий утверждены в законе, принятом в конце 2018 года в связи с повышением пенсионного возраста.

«Думаю, это и есть те самые цифры, еще раз продекларированные министерством», — сказал замдиректора РАНХиГС.

Он подчеркнул, что размер индексации существенно превышает прогнозируемый уровень инфляции.

«Государство взяло на себя с определенным риском на длительный период обязательства по финансированию пенсионной системы. Сейчас в условиях торможения экономики и снижения фонда оплаты труда и базы для начисления страховых взносов это создает определенные проблемы», — пояснил Горлин, добавив, что средства все равно найдут, а пенсии проиндексируют.

Кроме того, с точки зрения пенсионеров, размер индексации хороший. Его бы не было, если бы пенсионный возраст не повысили.

Горлин напомнил, что у страховой пенсионной системы есть два источника финансирования. Первый — страховые взносы, которые выплачивают работодатели с заработной платы своих сотрудников. В денежном выражении речь идет более чем о пяти триллионах рублей из 7,5, которые требуются на эти цели. Второй источник — трансферт из федерального бюджета.

«В идеале, было бы лучше, если бы все расходы финансировались из страховых взносов. Но в силу целого ряда причин страховых взносов не хватает», — заметил замдиректора РАНХиГС.

По его словам, размер средств, которые могут конфисковать как неподтвержденные доходы в пользу Пенсионного фонда, «несоизмерим с триллионами, необходимыми для выплаты пенсий». В лучшем случае это будут десятки миллиардов рублей.

«Источники финансирования пенсий должны базироваться на систематических регулярных доходах. Вряд ли может быть план по объему конфиската. <...> Не думаю, что пенсии от этого станут больше», — заключил Юрий Горлин.