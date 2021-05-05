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    05 мая 2021, 00:54

    Создатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером

    Кирилл Фролов

    Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптоинвестором. По оценке Forbes, его состояние превысило миллиард долларов.

    Создатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером

    В криптовалютном кошельке 27-летнего выходца из России Бутерина находится 333520 токенов Ethereum. Их стоимость из-за роста курса составляет более 1,09 миллиарда долларов.

    В начале недели Ethereum торговался по 3278 долларов. С начала 2020 года из-за курсовой разницы состояние Бутерина увеличилось в 25 раз.

    Рост курса Ethereum объясняют тем, что эту криптовалюту используют для покупки произведений цифрового искусства в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

    Виталий Бутерин родился в подмосковной Коломне в 1994 году. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Канаду. Свою блокчейн-платформу Ethereum программист запустил в 2015 году.

    Ранее 22-летний тиктокер из США Андре Льюис создал собственную криптовалюту Scam (по-русски — «мошенничество» или «развод»). Его подписчики начали ее скупать, и вскоре капитализация Scam достигла 70 миллионов долларов.