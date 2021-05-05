Создатель Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптоинвестором. По оценке Forbes, его состояние превысило миллиард долларов.

В криптовалютном кошельке 27-летнего выходца из России Бутерина находится 333520 токенов Ethereum. Их стоимость из-за роста курса составляет более 1,09 миллиарда долларов.

В начале недели Ethereum торговался по 3278 долларов. С начала 2020 года из-за курсовой разницы состояние Бутерина увеличилось в 25 раз.

Рост курса Ethereum объясняют тем, что эту криптовалюту используют для покупки произведений цифрового искусства в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Виталий Бутерин родился в подмосковной Коломне в 1994 году. Когда ему было шесть лет, семья переехала в Канаду. Свою блокчейн-платформу Ethereum программист запустил в 2015 году.

Ранее 22-летний тиктокер из США Андре Льюис создал собственную криптовалюту Scam (по-русски — «мошенничество» или «развод»). Его подписчики начали ее скупать, и вскоре капитализация Scam достигла 70 миллионов долларов.