Тиктокер в шутку создал криптовалюту SCAM. Через час ее капитализация достигла $70 млн

Тиктокер из США Андре Льюис в апреле в шутку создал криптовалюту SCAM, что можно перевести как «надувательство». Однако его подписчики тут же начали ее скупать, и уже через час ее капитализация достигла 70 миллионов долларов, сообщило издание TJournal.

Блогер не поверил в свой успех, так как хотел просто поглумиться над другими бесполезными криптовалютами. Он придумал забавное название — Simple Cool Automatic Money («Простые клевые автоматические деньги»), что сложилось в не менее забавную аббревиатуру.

Тиктокер вложил в свой криптовалютный проект 400 долларов и выпустил 10 триллионов монет. Пользователи начали инвестировать в нее, и в итоге стоимость начала расти. Сейчас SCAM есть более чем у 1,5 тысячи держателей.

Блогер отметил, что когда его шуточная криптовалюта взлетела, ему стало не по себе, потому что монета есть, но применения ей он не придумал. Он признался, что не владеет никакими мошенническими схемами, поэтому даже если бы хотел, то не смог бы обмануть инвесторов.

Аналитик ранее рассказал, что одной из самых перспективных молодых криптовалют является Neo. Об этом сообщал RT.

Венесуэльский президент Николас Мадуро между тем пообещал выплачивать жителям страны социальные пособия в национальной криптовалюте Petro. Об этом рассказала «Газета.ru».