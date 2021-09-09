Совкомбанк разместит биржевые облигации на 10 миллиардов рублей

Спрос инвесторов на облигации Совкомбанка превысил предложение в два раза. Это дало возможность зафиксировать ставку купона по нижней границе диапазона на уровне 8,10% годовых. В итоге банк разместит биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей.

Книгу заявок открыли 8 сентября с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,10-8,20% годовых.

«Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,10% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,35%. На фоне высокого спроса на облигации, который сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с семи до 10 миллиардов рублей», — сообщили в Совкомбанке.

Руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов поблагодарил инвесторов за высокий интерес к облигациям.

«Привлеченные средства банк планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование органического роста кредитных портфелей», — отметил Автухов.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет одну тысячу рублей, цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения — три года, купонный период — 91 день. Выпуск размещался в рамках программы с регистрационным номером 400963B001P02E от 17 июля 2017 года. Регистрационный номер выпуска — 4B02- 06-00963 -B-001P от 06 сентября 2021 года.

Техническое размещение пройдет 10 сентября на площадке Московской биржи. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, BCS Global Markets, МКБ, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Синара Инвестбанк. БК РЕГИОН, SberCIB. Участником торгов, который выполняет функции продавца, является Совкомбанк.

Ранее стало известно, что владеющий 86,5% акций Совкомбанка холдинг Sovco Capital Partners S.à r.l. переходит в юрисдикцию Российской Федерации. До этого он находился в юрисдикции Люксембурга.

«Летом 2021 года акционеры холдинговой компании Sovco Capital Partners S.а r.l., которой принадлежит 86,5% акций ПАО „Совкомбанк“, утвердили решение о переносе юридического адреса из Люксембурга в Российскую Федерацию. Полное наименование компании на русском языке: Международная компания акционерное общество „Совко Капитал Партнерс“», — уточнялось в сообщении Совкомбанка.

Компания ожидает регистрации в России в особой экономической зоне Калининградской области.

Sovco Capital Partners S.à r.l. (ранее Sovco Capital Partners B.V.) — холдинговая компания, изначально зарегистрированная в Люксембурге. Ее владельцами является группа российских бизнесменов, включая основателей банка, ключевых членов руководства и наблюдательного совета банка.

Совкомбанк был создан в 1990 году. Финансовая организация к 2020 году стала третьим частным банком России по размеру активов РСБУ согласно рейтингу «Интерфакса». Сеть филиалов расширилась до 2334 офисов в 1000 российских городов, численность персонала превысила 17 тысяч человек, а капитал группы по МСФО составил 188 миллиардов рублей.