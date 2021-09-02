Холдинговая структура Совкомбанка перейдет в юрисдикцию РФ

Холдинг Sovco Capital Partners S.à r.l., который владеет 86,5% акциями Совкомбанка, переходит в юрисдикцию Российской Федерации. Ранее он находился в юрисдикции Люксембурга.

«Летом 2021 года акционеры холдинговой компании Sovco Capital Partners S.а r.l., которой принадлежит 86,5% акций ПАО „Совкомбанк“, утвердили решение о переносе юридического адреса из Люксембурга в Российскую Федерацию. Полное наименование компании на русском языке: Международная компания акционерное общество „Совко Капитал Партнерс“», — сказано в сообщении Совкомбанка.

Председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев рассказал, что основной бизнес Sovco Capital Partners сосредоточен вокруг Совкомбанка.

«Поэтому, как только появилась возможность, а именно сформирован относительно простой порядок перерегистрации компании, а также создана понятная законодательная база, акционерами было принято решение перевести холдинговую компанию в юрисдикцию РФ», — уточнил Гусев.

Sovco Capital Partners S.à r.l. (ранее Sovco Capital Partners B.V.) — холдинговая компания, которая была зарегистрирована в Люксембурге. Ее владельцами является группа российских бизнесменов, включая основателей банка, ключевых членов руководства и наблюдательного совета банка. Компания не находится под контролем какого-либо определенного собственника.

Sovco Capital Partners S.à r.l. в 2021 году сменила страну регистрации с Королевства Нидерландов на Великое Герцогство Люксембург. Sovco Capital Partners — налоговый резидент Российской Федерации с 1 января 2016 года.

Компания ожидает регистрации в России в особой экономической зоне Калининградской области.

Совкомбанк был основан в 1990 году. К 2020 году финансовая организация стала третьим частным банком России по размеру активов РСБУ, согласно рейтингу «Интерфакса». Также сеть филиалов расширилась до 2334 офисов в 1000 российских городов, численность персонала превысила 17 тысяч человек, а капитал Группы по МСФО составил 188 миллиардов рублей.

Совкомбанк успешно реализует собственную стратегию развития благодаря сочетанию элементов органического и неорганического роста. Руководство банка выбрало ниши с ограниченной конкуренцией и благодаря уникальному продуктовому предложению и широкому охвату покупателей смогло добиться значительных успехов.

Как говорится на сайте банка, неорганический рост во многом обусловлен точечными приобретениями других банков и компаний. С 2014 года Группа Совкомбанка сделала более 20 крупных приобретений, в результате чего удалось разнообразить продуктовую линейку и расширить клиентскую базу.

С 2011 по 2020 год активы банка по МСФО выросли в 30 раз. Такие успехи позволили Совкомбанку занять девятую строчку в списке крупнейших банков России по состоянию на 31 декабря 2020 года, согласно рейтингу «Интерфакса», по размерам активов РСБУ.

Рост банковской группы отчасти обусловлен ее высокой внутренней способностью генерировать капитал. За последние десять лет средняя рентабельность капитала (ROE) Группы по МСФО составила 42%.

Сейчас бизнес-модель Совкомбанка основана на функционировании трех основных сегментов: розничные банковские услуги, корпоративные банковские услуги и казначейство.