Совфед одобрил особый порядок НДС при продаже техники в трейд-ин

Совет Федерации принял закон, который предполагает особый порядок начисления НДС для организаций, которые выкупают и продают подержанную электронную и бытовую технику. Об этом сообщило АГН «Москва».

Закон заработает с 1 января 2022 года. Компаниям нужно будет платить НДС только с разницы между ценой выкупа подержанной техники у человека и ценой ее последующей продажи. Правительство должно будет определить конкретный перечень техники, на которую будет распространяться этот закон.

Такой же особый порядок начисления НДС сейчас распространяется в России на продажу выкупленных подержанных автомобилей. Именно на этом рынке наиболее распространена схема трейд-ин, по которой старую машину меняют на новую с доплатой.

Закон ранее был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. В парламенте отметили, что благодаря этому будут исключены ситуации, при которых людям придется платить НДС дважды — сначала при покупке новой техники, а потом, когда продавец при выкупе будет уменьшать цену на сумму НДС, которую придется заплатить при перепродаже. Таким образом, выкупать технику у россиян будут дороже.

Совфед также принял закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих и военных, сообщило НСН. Кроме того, в пятницу был одобрен закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании, писала «Газета.ru».