Россиянам дали советы по покупке подержанной машины

При покупке подержанного автомобиля важно следовать нескольким правилам, которые помогут не только выбрать хорошую машину, но и избежать возможных юридических проблем. О том, какие шаги нужно предпринять, рассказал автор журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Для начала нужно убедиться, что у вас достаточно денег для покупки приглянувшейся машины. Для этого нужно изучить средние рыночные цены, сравнив предложения на популярных площадках по продаже подержанных авто.

Во-вторых, нужно проверить, чтобы все было юридически чисто. Перед встречей с продавцом — изучить историю машины на сайтах ГИБДД, «Автотеки» или Реестра залогов. Чтобы не приобрести «кредитную» машину, нужно знать VIN-номер, а при осмотре проверить, совпадает ли он с тем, что указан в документах и на самом автомобиле.

Далее следует осмотреть кузов, обратив внимание на цвет и тон, зазоры, дату производства фар и стекол, ремней безопасности и других комплектующих.

Следующий шаг — это заглянуть под капот и оценить уровни всех технических жидкостей. Затем — проверить электрику автомобиля: убедиться, что работают все лампы, подогревы, стеклоподъемники, стеклоочистители и кондиционер.

Компьютерная диагностика тоже не будет лишней — это позволит оценить работу датчиков и исправность всех механизмов. Это также поможет определить реальный пробег авто.

Тест-драйв — седьмой шаг. Эксперт советует оценить работу тормозов, подвески, разгонную динамику и наличие посторонних звуков. При этом сидеть за рулем необязательно — вас может прокатить продавец.

И наконец, нужно правильно оформить договор купли-продажи.

Цены на подержанные автомобили в России продолжают расти. Как показали результаты недавнего исследования, машины на вторичном рынке дорожают быстрее, чем новые.